Pandemia e genitorialità, l'incontro online per supportare le famiglie nell'emergenza

Venerdì 13 novembre alle ore 16 in modalità online, nell’ambito della Consulta Educativa Intergenerazionale di Comunità del progetto InterAction, sostenuto da Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa e coordinato da People Help the People, si parlerà di genitorialità durante il periodo della pandemia covid-19.

L’interruzione delle attività produttive di qualche mese fa con le insicurezze del futuro, la difficoltà del mondo della scuola e la necessaria riorganizzazione della vita familiare durante la pandemia hanno indotto cambiamenti nella condivisione dei carichi domestici e della genitorialità. Tutto questo ha prodotto un aumento della disuguaglianza e della povertà educativa, una riduzione della mobilità intergenerazionale e un incremento del divario di genere.

Le ripercussioni più gravi sono state rilevate sicuramente nella sfera familiare dove le relazioni di cura si sono estese necessariamente anche agli ambiti prettamente didattici, con differenti approcci in funzione della composizione del nucleo familiare. La Consulta Educativa Intergenerazionale di Comunità vede impegnati tutti i partner di InterAction, ciascuno nel proprio ambito di intervento, a proporre soluzioni per non lasciare indietro nessuno, per raggiungere i più deboli e per contenere le disuguaglianze sociali.

L’incontro è inserito nel calendario del Mese dei Diritti, evento promosso dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Palermo. Interverranno: Lino D’Andrea, Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza Sebastiano Maggio, presidente regionale dell’Age - Associazione Italiana Genitori Cetty Mannino, giornalista/blogger Lia Di Mariano, responsabile del monitoraggio della Comunità Educante Gli interventi saranno moderati da Giuseppe Labita, coordinatore del progetto InterAction. Per effettuare la registrazione basta seguire questo link.