Il miracolo del porto di Palermo: ne parlano a piazzetta Bagnasco Pasqualino Monti e Stefania Petyx

“Il miracolo del porto di Palermo”. Se ne parla alle 19 di giovedì 17 giugno in piazzetta Bagnasco con Pasqualino Monti, Leonardo Agueci e Stefania Petyx.

Finalmente, dopo decenni di degrado e immobilismo, il Porto di Palermo sta rinascendo grazie alla visione illuminata di Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità Portuale della Sicilia Occidentale. Ne parleremo alle 19 di giovedì 17 giugno, in Piazzetta Bagnasco, con lo stesso Monti insieme all’ex Procuratore, Leonardo Agueci, e all’inviata di “Striscia la Notizia”, Stefania Petyx, ai cui microfoni, a fine 2018, il presidente aveva assicurato che avrebbe riaperto il molo della Stazione Marittima, sequestrato nel 2015 per alcune anomalie segnalate dai servizi della stessa Petyx.

Un impegno mantenuto assieme a tanti altri miglioramenti, che sono sotto gli occhi di tutti. Un happy end non scontato in una città come Palermo. L’evento è promosso dall’associazione “Piazzetta Bagnasco”, sponsor Cappadonia Gelati. Ingresso libero sino a esaurimento dei posti con il consueto distanziamento.

