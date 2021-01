Mamma non sei sola, torna "Latte di donna": nuovo incontro di auto mutuo aiuto

Nuovo incontro mensile di auto mutuo aiuto "Latte di donna". L'appuntamento è previsto per venerdì 29 gennaio alle ore 16.30 fino alle ore 18.30. Prenotazioni al numero indicato in locandina o scrivendo in privato al gruppo di sostegno alla pari dell’associazione “L’Arte di Crescere”.

“Latte di donna” è il fiore all’occhiello del gruppo tra pari dell’Associazione L’arte di crescere. I “latte di donna” sono incontri tra pari di auto mutuo aiuto (in questo caso tra madri e future madri, ma che possono ospitare anche i papà, le nonne e i nonni) facilitati da madri formate, il cui tema centrale è l’allattamento, ma in cui spesso si affrontano anche le tematiche ad esso collegate, dalla gravidanza, al parto, dal post parto, all’introduzione dei cibi solidi, dal sonno alla lettura sin dai primi mesi.

Nel rispetto delle indicazioni sulle misure per contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19 gli incontri che solitamente vengano fatti in presenza dal mese di marzo 2020 vengono svolti in modalità telematica. Dopo i primi minuti di accoglienza si viene suddivisi in stanze virtuali facilitate da madri appositamente formate e si torna tutti insieme per la chiusura dell’incontro.



Le principali regole del gruppo sono

Parlare partendo da sé e dalla propria esperienza personale

Il pieno ascolto e rispetto per l’esperienza delle altre partecipanti

La riservatezza

Gli incontri hanno una durata massima di due ore. Non si può partecipare agli incontri con schermo spento. E’ preferibile mettere in modalità muto il microfono per non disturbare con rumori di fondo ed accenderlo quando si vuole intervenire. Si può accedere già 10 minuti prima dell’incontro e non vengono ammessi partecipanti con oltre dieci minuti di ritardo. Durante gli incontri è vietato diffondere materiale commerciale o pubblicitario che violi il Codice internazionale sulla Commercializzazione dei sostituti del latte materno

Per una maggiore tutela dei dati personali e della privacy: