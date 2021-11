House night al Kalhesa con Yasmina Visconti

Si riparte venerdì 26 novembre, a partire dalle 19.30, con la selezione musicale di Yasmina Visconti. La dj dall’innata abilità nell’improvvisazione, che vive di musica da quando di anni ne aveva appena 6, tra le volte in tufo del Kalhesa Restaurant & sushi bar cocktail,che affaccia sulla Cala ,suonerà con la sua voce come fa un musicista con il suo strumento musicale. Trip hop, new age, house e acid jazz, “Yaya” mescolerà dischi e voce per un’esibizione dal taglio elettronico in grado di dar vita a un set da sogno.