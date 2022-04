I Florio, una dinastia: a piazza Marina due giorni alla scoperta dei sovrani senza corona

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, alle ore 10.30 e alle 17, appuntamento a piazza Marina (davanti alla Fontana del Garraffo), per un tour di circa 2 ore alla scoperta della straordinaria epopea dei Florio. Dalla Cala a Piazza Marina, dal piano di San Giacomo con via Materassai al taglio di via Roma, dal teatro Politeama, con i luoghi dell’esposizione del 1891/2, al teatro Massimo. Un viaggio storico attraverso la vita, le imprese, i successi e gli amori, che portarono una famiglia di aromatari calabresi a diventare i signori di Palermo e i protagonisti del mondo della finanza e del Jet set internazionale.

I Florio furono protagonisti di un risveglio culturale, artistico e sociale, che fece di Palermo la meta prediletta di teste coronate, personaggi dell’alta finanza, viaggiatori, artisti e scrittori italiani e stranieri, affascinati dall’aura di mondanità e spensieratezza che caratterizzo la Belle Epoque. Regina indiscussa del periodo fu Donna Franca Florio, corteggiata da D’Annunzio e considerata la regina di Palermo. Una vita da romanzo, fatta di splendore e ricchezza ma non immune a tradimenti e vicende familiari dolorose, con lutti e indebitamenti che ne avrebbero causato il tracollo. Vi aspettiamo per rivivere insieme la saga della famiglia Florio, attraverso i luoghi, gli avvenimenti, i nomi ed anche le maldicenze, in un itinerario ricco di emozioni.

Il tour sarà condotto da Guide Turistiche abilitate e verrà svolto nel rispetto delle norme a tutela della salute del cittadino. La partecipazione prevede una quota di 10 euro a persona per la guida abilitata che vi accompagnerà. Prenotazione obbligatoria email: esplorasitisicilia@gmail.com. Appuntamento alle 10 (o alle 16:30) a piazza Marina, davanti alla Fontana del Garraffo. Durata della visita due ore circa Il tour a piedi di circa 2km termina a piazza Verdi (Teatro Massimo). Minori di 10 anni gratuiti, minori dai 10 anni al 50% E' obbligatorio l'uso della mascherina, del gel disinfettante per le mani, e il rispetto del distanziamento sociale tra i partecipanti (congiunti e familiari esclusi). Non è necessario green pass

Prossime Date: 7-8-14-15-21-22-28-29 maggio. Ogni singolo partecipante si assume la responsabilità di rispettare le normative volte al contenimento del contagio da Covid-19. In caso di condizioni impreviste l'evento verrà annullato e sarà data comunicazioni ai partecipanti.