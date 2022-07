Miss reginetta d'Italia, una serata all'insegna della bellezza: finale a Casale Torre Isabella

La finalista regionale parteciperà alla nazionale a Riccione e al Reality del concorso. Ultima tappa per conquistare la finale nazionale. Le candidate a Miss Reginetta d'Italia 2022 si contenderanno mercoledì 6 agosto alle ore 21:00 presso il Casale Torre Isabella (via Renato Guttuso, 7 Capaci) la regionale Sicilia occidentale, organizzata da Giuseppe Messina Managment. Sarà una serata all’insegna della bellezza e dell’eleganza, presentata dalla giornalista Anna Cane.

Le candidate al titolo, che hanno superato le tappe precedenti del concorso, daranno prova del loro charme e della loro bellezza dinanzi ad una giuria che decreterà la più bella. Le ragazze sfileranno in costume, abiti casual e in elegante con la musica di Sasà Dj. Saranno valutate la bellezza, il portamento e l’eleganza e la vincitrice della serata parteciperà alla finale che si terrà dal 22 al 28 agosto a Riccione.

Novità assoluta di quest’anno e per la prima volta all’interno di un concorso di bellezza, le finalisti nazionali, rappresentanti le regioni d’Italia, saranno protagoniste anche di un Reality, in onda su emittenti nazionali, che farà conoscere il dietro le quinte del concorso e la vita da Miss. Un’ulteriore opportunità per le ragazze, che oltre al concorso, hanno modo, attraverso il reality, di farsi conoscere e apprezzare e Miss Reginetta d’Italia diventa ancora di più un trampolino di lancio per entrare nel mondo della moda e dello spettacolo. I momenti della serata finale regionale saranno immortalati dal fotografo Marco Davì.

Le coreografie saranno a cura di Maria Stella Orlando e le musiche del maestro Edmondo Teodolindo Negri. Nello staff anche Daniela e Roberta Inzerillo e Giuseppe Di Leo. Media partner Rta Radio Tivù Azzurra. Nella stessa serata sarà decretata, inoltre, la vincitrice regionale anche di Miss Reginetta d’Italia Over. Le candidate, di età compresa tra i 30 e i 60 anni divise in tre fasce: 30-40, 41-50 e 51-60, sfileranno in passerella dinanzi alla giuria.

Ad allietare la serata il comico cabarettista palermitano Tony Carbone. Si ringraziano per la collaborazione: MC Club, Casting Box, Boutique del Tabacco, Sisa Lercara Friddi- Santa Caterina, Quick Sisa Mussomeli, Talos, III Periodico, Vitamia srl, Ing. Giovanni Vella, DSG Impianti, Quadrifoglio. Cena spettacolo euro 15.