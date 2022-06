Allo Spasimo in scena la commedia "Fibro mia... ma te la regalerei"

AISF ODV (Associazione italiana Sindrome Fibromialgica) è un’associazione “di malattia” senza finalità di lucro che riunisce pazienti, medici, familiari, amici, professionisti e volontari, con esclusive finalità di solidarietà sociale, proponendosi di promuovere e sviluppare progetti che rispondano, nell’ambito dell’assistenza sanitaria, ai bisogni del malato fibromialgico. E’ nata nel 2005 e lotta per fare riconoscere la fibromialgia* come malattia cronica e invalidante e dare dignità ai pazienti. In questo momento storico, decisivo per il riconoscimento istituzionale della fibromialgia, riteniamo sia di fondamentale aiuto accendere sempre più i riflettori sulla patologia. La commedia "Fibro mia... ma te la regalerei" vuole essere uno strumento di sensibilizzazione. Lo scopo della commedia è quello di divulgare e spiegare la sindrome fibromialgica in chiave ironica, “curare sorridendo", attraverso messaggi positivi sia terapeutici che prognostici ed istruzioni su come gestire la malattia. Ognuno degli sketch è sui sintomi della malattia in chiave ironica che peraltro vengono esasperati dal dolore diffuso, alla difficoltà alla diagnosi, ai sintomi strani come crampi insonnia fatica eccessiva, difficoltà di memoria e concentrazione, colon irritabile.

Poi ci sono i rapporti con la terapia Ogni sketch termina con un brevissimo commento del reumatologo che elenca e puntualizza fuori campo, il sintomo protagonista dello sketch riassumendolo. La commedia della durata di circa 1 ora e 30 m sarà conclusa con una tavola rotonda di esperti che curano la malattia: reumatologo, psichiatra e/o psicologo , personal trainar, nutrizionista e sessuologo/ginecologo e referente Aisf che risponderanno alle domande del pubblico. La commedia è stata ideata e scritta dalla dott.ssa reumatologa Laura Bazzichi Sarà rappresentata sabato 9 luglio 2022 presso il Teatro dello Spasimo a Palermo alle ore 21. Per l’ingresso allo spettacolo è prevista una donazione di 15 euro, il ricavato verrà devoluto ad Aisf. *La Sindrome Fibromialgica è una malattia cronica reumatologica riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dal 1992.

Si tratta di una forma di dolore muscolo scheletrico diffuso e di affaticamento che colpisce in Italia circa 2-3 milioni di persone, corrispondenti al 3-4% dell’intera popolazione, di cui il 70% donne, con un incremento crescente nel genere maschile. Ha un picco di incidenza tra i 20 e i 50 anni, ma può interessare tutte le età, anche i bambini piccoli. Il dolore è il sintomo predominante della fìbromialgia; altri sintomi rilevanti sono la fatica, i disturbi del sonno, la rigidità, la difficoltà di concentrazione, i disturbi gastrointestinali e genitourinari, i disturbi dell’umore. La malattia ha un peso sociale importante: è una sindrome cronica che comporta molto spesso una disabilità, non riconosciuta o ignorata, tanto da essere etichettata come “la malattia invisibile”. Si ringraziano in particolare il Sindaco di Palermo e l ' amministrazione comunale ,l’amministrazione dello Spasimo che da subito hanno sostenuto l’iniziativa, ma anche le azioni di sensibilizzazione per la conoscenza e il riconoscimento della patologia. Per info e prenotazioni biglietti chiamare il numero: 324.5885585