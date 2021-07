Il Festino della Tonnara Florio con Lidia Schillaci, vincitrice di Tale e Quale Show

Mercoledì 14 luglio, la notte estiva tradizionalmente dedicata ai festeggiamenti per la santa patrona di Palermo, Santa Rosalia, la Tonnara Florio di Palermo, in Discesa Tonnara, 4, ospiterà la voce Lidia Schillaci, vincitrice di Tale e Quale Show 2021. Il Festino della Tonnara è organizzato da La Notte Vola, con gli chef della nuova società Zaharaziz, i fratelli Enrico e Daniele Taormina e Karol strutture sanitarie. L'appuntamento è per le ore 20,00 con una cena accompagnata da lounge sax e, a seguire, concerto acustico di Lidia Schillaci, con Osvaldo Lo Iacono alla chitarra e Giuseppe Zito al piano. Presenta la serata Vincenzo Canzone.

Chi è Lidia Schillaci

Lidia Schillaci, originaria di Palermo, si è formata al Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani, dove ha studiato pianoforte. Si è perfezionata in canto, a partire dal 1996, alla scuola Brass Group. Ha vinto Tale e quale show 2021, nella gara dei Campioni, con una esibizione di Mina. Partecipa al progetto solidale Sicilia per l’Italia con la Regione Siciliana e la Fondazione Giglio a sostegno delle famiglie degli operatori sanitari italiani insieme ad altri cantanti italiani.

Una voce gospel con Eros Ramazzotti

Grazie alla nonna e ad un brano alla radio, Summertime di Luis Amstrong, inizia ad immaginare un futuro in musica. Iscritta ad un coro di voci bianche, all’età di soli 6 anni, conquista il ruolo da solista gospel grazie alla sua voce già potente e matura. All’età di 17 anni e mezzo, partecipa al programma tv, Operazione Trionfo, condotto da Miguel Bosè, incontrando artisti come Dion Warwick, Celine Dion, Phill Collins, Tom Jons. Conquista il secondo posto e un contratto discografico con Warner Music Italy.

Nel 2005 Eros Ramazzotti la sceglie come sostituta di Anastacia, per il suo tour mondiale. Ne seguiranno altri tre che la porteranno a New York, Los Angeles, Sidney, Città del Messico, Verona, al Teatro antico di Taormina, allo Stadio Olimpico di Roma, allo stadio San Siro di Milano. È autrice di Song up to, colonna sonora del film Sbirri con regia di Roberto Burchielli interpretato da Raoul Bova. Nella fiction di Canale 5 “Non smettere di Sognare” è cantautrice della colonna sonora e attrice. Ha collaborato con Max Pezzali, Elisa Toffoli, Fiorello nell’Edicola Fiore, Nicola Savino, Quelli che il calcio, Smart italia, Ford, MasterChef. Nutella - Ferrero, la sceglie come voce principale dello spot 2017 “Nutella, come te non c’è nessuno”. Twitter Italia l’ha inserta nella “blue list” degli influencer musicisti più rilevanti in Italia. È la voce principale della Big Band di “Ballando con le stelle” programma di successo Rai1 condotto da Milly Carlucci.

