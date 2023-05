Il Parco avventura dell'ippodromo compie un anno: giornata di festa e attività gratuite

Oltre 15 mila ingressi in un anno e tantissime attività dedicate all’inclusione e ai bambini delle famiglie meno abbienti. Grande festa giovedì prossimo, 1° giugno, al “City Adventure Park” che si trova all’interno dell’ippodromo La Favorita di Palermo in occasione del primo di attività.

E’ il 1° giugno del 2022 infatti che è stata inaugurata la struttura - nata da un’idea di Alessandro Di Dio, Valentina Guarino e Samantha Valenti - che dopo la pandemia, andando incontro alla necessità di fare praticare attività all’aria aperta a bambini e ragazzi, hanno realizzato una struttura immersa nel verde del parco della favorita. “Il City Adventure Park nel corso di questo primo anno di attività – dicono i tre imprenditori - è stato ‘adottato’ dai palermitani che lo frequentano regolarmente ed è divenuto un punto di riferimento in città per le attività ludico-sportive e ricreative che offre. Sono stati più di 15 mila gli ingressi tra i fruitori dei percorsi tra gli alberi e il paintball. In tanti inoltre sono stati i giovani che hanno deciso di festeggiare al parco il proprio compleanno insieme ad amici e parenti”.

E come lo scorso anno in occasione dell’apertura, anche per il suo primo compleanno il City Adventure Park organizzerà una serie di attività gratuite rivolte alla cittadinanza e ospiterà i ragazzi con disabilità intellettivo relazionale delle associazioni del terzo settore come la Yellow School e Vivi Sano Ets, insieme ai ragazzi provenienti da quartieri disagiati e ospitati presso case famiglia del territorio per regalare loro dei momenti di divertimento e inclusione.

“Il City Adventure Park all'interno dell'ippodromo – dichiara Francesco Ruffo Della Scaletta, direttore ippico della Sipet (la società che gestisce l’ippodromo) - è una realtà che con crescente affermazione offre attività di svago e di formazione per tutte le età nel verde cittadino. Il parco costituisce parte integrante del progetto di sviluppo varato della Sipet, è un investimento che vuole riassicurare la piena fruizione dell'ippodromo, patrimonio della città, offrendo una nuova risposta alla domanda di intrattenimento sempre più esigente”.

Ecco il programma della giornata:

Ore 10: saluti istituzionali

Ore 10.30-13: attività gratuite per associazioni

Ore 15-20: attività gratuite per la cittadinanza: prove di ju – jitsu – esibizione di capoeira - attività sportive del tempo d’estate – avventure con i rangers.

Il parco sarà aperto al pubblico anche con le sue normali attività e proporrà delle promozioni a chi sarà presente nel corso della giornata.