Festa della donna a tutta dance, come festeggiare l'8 marzo al Dorian

Una Festa della donna fatta per ballare. I Passpartù e dj Fabio Flesca sono i protagonisti l’otto marzo della Festa della Donna al Dorian, il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. Si potrà scegliere tra l’apericena a 25 euro con drink o il menù pizza (antipasto, pizza e drink) sempre a 25 euro. Dopo cena ingresso con consumazione obbligatoria. La cena sarà accompagnata dallo show di Gerardo Vitale al sax. Alle 22 saliranno sul palco i Passpartù capitanati da Claudia Macca alla voce, che faranno ballare al ritmo della musica dance. Seguirà dj set con dj Tony Tonè in consolle con Gerardo Vitale al sax.