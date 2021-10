"Talè chi mi purtaono i morti, u pupu cu l'anchi torti": festa dei morti a Bagheria

Si chiama: “Talè chi mi purtaono i morti, u pupu cu l’anchi torti” l’evento dedicato alla tradizionale festa dedicata al culto dei morti che si terrà presso la sala Borremans di villa Butera a partire dalle ore 21:00 martedì 2 novembre 2021 con il patrocinio del Comune di Bagheria.

Organizzato dal laboratorio teatrale Addisa, allo scopo di rievocare le tradizioni del giorno della festa dei morti, la manifestazione è un vero e proprio spettacolo che proporrà alcuni estratti del progetto teatrale e culturale “Magaria”.

“Magaria”, racconta delle “donne di fora”, o donas de fuera in spagnolo, figure femminili un po’ fate e un po’ streghe in epoca dell’inquisizione spagnola in Sicilia.

Prima dell’inizio dello spettacolo, alle ore 21:00 circa, Emanuele Tornatore, nella veste di archeologo ed esperto della storia di villa Butera, condurrà una visita guidata che partirà dalla torre e si estenderà a tutta la villa, con lettura di fonti che ricostruiscono la storia.

