White party tra terra e mare, Ferragosto targato iClub lounge restaurant a Terrasini

Anche quest’anno, come ogni anno, ritorna il grande, attesissimo appuntamento con la notte del White Party di Ferragosto all'Iclub di Terrasini. È la notte iclub per eccellenza, la più affascinante, la più attesa, secondo molti, la più magica. È la notte dell’esclusivissimo White Party iclub nel paesaggio mozzafiato di una location sospesa tra terra e mare in cui l’effetto scenografico del “total white” diventa imponente e spettacolare. Il trionfo del bianco, la luce delle candele, il rumore delle onde e il profumo del mare rendono l’atmosfera a dir poco sensazionale, una vera e proprio full immersion di emozioni fra spettacolo, dress code, atmosfere glamour ed eleganza. Dj Set: Daniele Critesi.

Aperitivo: 15 euro, cena: 50 euro, after dinner.

Menù aperitivo

Tortino di riso, cocktail di gamberi aromatizzati all'arancia, sarde a beccafico, caponata, insalata basmati aromatizzata alla menta, tabulé di verdure, paninetto crudo e rucola, croccantino di pollo in salsa yogurt, riso venere ai crostacei.

Menù dinner

Per iniziare

Salmone marinato con salsa al mango, lime e zenzero

Insalata d’aragosta in salsa aromatizzata all’arancia di Ribera

Ostrica con perla di limone

I primi

Busiate con ragù di ricciola al profumo di menta con rucola, pomodorino di Pachino e mandorle d’Avola

Risotto ai crostacei del Golfo

Secondo

Tortino di cernia con salsa parmentier e macedonia di verdure

Dessert

Gelo di limone e menta

Acqua e vino Cantine Brugnano.