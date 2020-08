Ferragosto al White Club, live music e cena a base di pesce sul mare

Tutto pronto anche al White Club per la notte più calda dell'estate. Venerdì 14 agosto appuntamento da non perdere a partire dalle 19 al White Club per festeggiare la notte di Ferragosto con una cena a buffet a base di pesce in una location suggestiva circondata dal mare.

Il menu nel romantico locale di via Scalo all'Arenella, 66, prevede: caponata di pesce spada in bianco, gnocchetti sardi di pesce spada mentuccia, pomodorino e mandorle, coppo di pesce fritto, crostino al salmone, arancinetta di finocchietto, gamberetti e pistacchi, bruschetta di tartare di pomodoro con acciuga, bruschetta con mousse di formaggio e salmone, sarda fritta, involtino di pesce spada all'arancia e anguria. Al prezzo di 20 euro a persona con un drink incluso. E sulle note di Alex Angelica Live music chitarra e voce.