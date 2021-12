Feel Rouge Tv Award, al Santa Cecilia il riconoscimento alle eccellenze siciliane: ecco tutti i premiati

Le eccellenze siciliane saliranno domani sera (martedì 21 dicembre) sul palco del Teatro Santa Cecilia di Palermo per ricevere il Feel Rouge TV AWARDS 2021, premio ideato da Carlo Valenti, produttore del maggiore canale televisivo online.

Dalla sanità allo sport, dall'imprenditoria all'impegno sociale, dalla cucina di qualità al turismo, dal management alla moda, sono tante le categorie rappresentate nell’edizione di quest’anno che riserverà una particolare attenzione anche all’aspetto benefico, con una raccolta fondi curata dal Club Rotary Palermo Montepellegrino che destinerà l’intero ricavato ad arricchire l’ambulatorio odontoiatrico della “Missione Speranza e carità” di Biagio Conte.

Sul palco, nella serata presentata da Monia Arizzi e Nino Randazzo, non solo i premiati, ma anche la Burnout Band, gruppo musicale composto in prevalenza da sanitari impegnati nella lotta al Covid. Saranno proprio loro ad aprire alle ore 21 la serata con alcuni dei brani di un repertorio di qualità, a cui poi farà seguito, nel corso delle varie premiazioni, anche l’esibizione del cantante Vinz Termine, oltre che di Ketty Lopes che presenterà un brano inedito, riarrangiato proprio dalla Burnout Band

“Sarà una serata all’insegna dell’impegno sociale ed imprenditoriale – ha sottolineato Carlo Valenti che, nell’occasione, festeggerà i 19 anni del gruppo Feel Rouge da lui creato – i nomi selezionati dal comitato composto, tra l’altro, da Roberto Gueli, Edoardo Chifari, Vincenzo Lo Cascio ed Enzo Ganci, rappresentano l’emblema di una città che non si abbatte e reagisce alle avversità, anche a quella rappresentata dall’emergenza pandemica”.

Domani sera al Teatro Santa Cecilia di Palermo saranno premiati per la Sanità, il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni; per l’Attività sociale a favore degli Ultimi, Don Pino Vitrano; per il Cinema “I Sansoni”; per la moda Antudo Fashion (Andrea Bertini); per il Turismo Mangia’s Group; per la Cucina di qualità Gagini Restaurant; per lo Sport Francesco Bruni (Skipper di Luna Rossa); per l’Attività paralimpica il Telimar Pararowing Canottaggio; per il management sportivo Sandro Morgana; per il Food lo chef Santo Petrocciani; per la Musica Alessandra Salerno; per l’impresa sportiva Akiyama budo club; per l’Editoria, Donata Agnello Direttore del Magazine I Love Sicilia; per l’Imprenditoria Prezzemolo & Vitale e Patorno Pelletteria.