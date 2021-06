Youth Sing Europe: festa, videoclip e premiazione finale a Villa Filippina

Raccontare l’Europa, i suoi valori e la sua storia attraverso la musica, per poi trasformare quello che si è appreso in una canzone sull’Europa: questo era l’obiettivo finale di Youth Sing Europe, il progetto promosso dall’associazione Rock10elode - realizzato con il contributo del Parlamento Europeo e il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana - che lunedì 21 giugno (ore 21) si conclude con la serata finale a Villa Filippina (piazza S. Francesco Di Paola 18, l’ingresso è riservato e su invito, sino a esaurimento dei posti disponibili).

Durante l’evento, saranno presentati in esclusiva sia il videoclip del brano vincitore del contest #ASongForEurope (Fotografie di Manfredi Messina), sia quello di Esseri liberi, la canzone composta coralmente da tutti i partecipanti al laboratorio di scrittura di testi del progetto Sing Your Rights, con la guida dei musicisti Picciotto, Carmelo Piraino e Claudio Terzo. Entrambi i videoclip sono stati prodotti da Lumìa Studio. Membri dell’associazione e partecipanti racconteranno poi l’esperienza e l’iniziativa di Youth Sing Europe tramite i diari di bordo. All’interno della serata saranno anche premiati con dei buoni da spendere in ambito culturale i vincitori del contest La mia canzone per l’Europa, cioè Sara Spataro, Valentina Oana Morar Apostol e Vincenzo Ingrassia.

"L’evento - spiega il presidente dell’associazione Rock10elode, Gianni Zichichi - servirà anche per incontrare altre realtà che in ambito cittadino e regionale si occupano di Europa: saranno presenti i ragazzi di EuropiAmo, e sarà inoltre presente un banco informazioni dell’associazione Rock10elode. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...