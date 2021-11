Pomeriggio di festa per ragazzi e giovani "speciali": appuntamento al Parco dei Suoni

Venerdì 5 novembre al Parco dei Suoni - corte dell’Istituto dei Ciechi Florio e Salamone - in via Angiò a Palermo, un pomeriggio di festa per ragazzi e giovani speciali. Si inizia alle 16.30 con la consegna dell’attrezzatura cardio fitness donata a Vivi Sano, Onlus che gestisce il parco, dagli americani della Windstar Cruises. A seguire la premiazione di società e atleti distintisi nelle gare regionali e nazionali 2021 di atletica leggera organizzate dalla Fisdir.

Infine la presentazione della “Vivi Sano Sport Academy”, una nuova iniziativa del gruppo Vivi Sano che prevede attività di avviamento alla pratica sportiva di persone con disturbi del neurosviluppo e deficit neurosensoriale. Dal bimbo autistico o con sindrome di Down all’adulto ipovedente o con gap fisico con un offerta sportiva multidisciplinare che prevede, solo dopo il primo anno di attività, una specializzazione sportiva. Le attività della academy verranno condotte da operatori specializzati - tecnici sportivi e terapisti - al Parco dei Suoni.

