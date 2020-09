Myes, dal pic nic al Foro Italico alle lezioni di inglese: gli eventi di My English School

Diversi luoghi, diverse iniziative. Ecco tutti gli eventi del mese di Myes My English School.

Gli eventi

Picnic al Foro Italico sabato 19 settembre alle ore 11

Andiamo all’aria aperta e godiamo ancora un po’ di queste belle giornate. Le insegnanti Anna e Sera organizzeranno un picnic al Foro italico. Unisciti a loro e porta un po’ di cubo e giochiamo tutti insieme.

Sabato 23 settembre alle ore 19

Quando viaggiate attraverso la Gran Bretagna, incontrerete senza dubbio il divario Nord/Sud: spesso le stesse parole vengono pronunciate in modo diverso, o parole diverse sono usate per descrivere la stessa cosa. Quindi, quando attraversate il confine cosa a quali parole dovreste prestare attenzione per non incorrere in errori?

Masterclass tour of Kalsa mercoledì 26settembre alle ore 18

Usa le tue migliori abilità di lingua inglese per imbarcarti nella zona di Ashley, la Kalsa , facendo un giro in piazza Magione, lo Spasimo, piazza Kalsa e Foro Italico. Ci si incontrerà a Piazza Rivoluzione.

The Super Mario Effect! giovedì 10 settembre alle ore 19 (viale Regione Siciliana)

Impara a identificare il classico accento italiano stereotipato che compone la maggior parte dei film di Hollywood! Lavora sul tuo accento con Adriana per evitare errori di pronuncia e impara a produrre un accento più neutro

Virtual Reverse Pictionary! mercoledì 16 settembre alle ore 19 (viale Regione Siciliana)

Unisciti ad Alex su Zoom per un gioco divertente e fantasioso di Pictionary inverso! Metti alla prova le tue abilità descrittive in inglese contro i tuoi compagni di classe e lascia che vinca il miglior descrittore!

MYES Muay Thai con Mat! giovedì 24 settembre alle ore 18.30 (viale Regione Siciliana)

La Muay Thai è un'arte marziale tradizionale thailandese nota anche come Thaiboxing. Unisciti a noi per un lezione di prova di pugni, calci, gomiti e ginocchia, ma non preoccuparti, sarai totalmente al sicuro e protetto qui a scuola!

Beginner Brunch and Crosswords! giovedì 29 settembre alle ore 11.30 (viale Regione Siciliana)

Ottieni un indizio con Alexandra e unisciti a noi per alcune divertenti attività di cruciverba per principianti!