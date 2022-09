Alle falde di San Calogero, escursione domenicale educativa in compagnia degli animali

Le associazioni L'albero di Chirone, Drovers Academy vi invitano a partecipare a una esperienza educativa con gli animali e alla loro scoperta empatica ”Alle falde di San Calogero”. Con noi ci saranno anche, Akira la femmina alfa per eccellenza e Harry lo spaccone, splendidi esemplari di rapaci. Per chi vuole sarà possibile sperimentare con loro l'approccio pratico.

Punto di incontro: Via Falcone E Borsellino Magistrati, 121 Termini Imerese alle 9.30 domenica 18 settembre, procederemo in macchina verso la sede del Ranch Drovers Accademy, in cui inizierà l’attività. Rientro previsto alle 16. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, colazione e pranzo a sacco.

€ 15,00 per gli adulti

€ 10,00 per i ragazzi da 5 ai 18 anni.

Gratis per bambini sotto i 5 anni.

Il semplice parteciperò sull’evento non basta a confermare la prenotazione. Per confermare la partecipazione, tramite Whatsapp e/o sms oppure con un messaggio sulla nostra pagina Albero di Chirone, entro le 13 del giorno precedente l'incontro le seguenti informazioni: dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi) e contatto telefonico. E’ sconsigliata la partecipazione alle persone allergiche alle piume, ai peli degli animali e ornitofobiche. Non è prevista la presenza di altri animali.