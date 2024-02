Sacro e profano, Gibilmanna e piano delle fate: l'escursione a Gibilmanna

Itinerario: Partenza dal Santuario mariano di Gibilmanna, imbocco strada asfaltata che conduce alla provinciale e successivamente a destra per imboccare il sentiero che ci porterà a camminare in quota sul Vallone Gurgo, da questo punto andremo su sentiero e sotto gli alberi fino ad arrivare sotto le pendici di Pizzo Sant’Angelo dove imboccheremo la strada che ci riporterà al santuario

Natura del sentiero: Strada asfaltata, pista forestale, sentiero

Classificazione: E (escursionistico)

Difficoltà: media

Età minima consigliata: 12 anni

Lunghezza totale percorso: 8 km

Quota minima: 610 m

Quota massima: 855 m

Tratta in ascesa: 377 m

Durata: 5 ore (soste incluse)

Descrizione percorso

In questa escursione, vi porterò in una delle zone più conosciute dell’intera isola, il parco delle Madonie e più precisamente sul percorso che dal santuario di Gibilmanna conduce al piano delle Fate e successivamente sotto cozzo Sant’Angelo. Il parco delle Madonie è il terzo parco regionale per estensione, dopo i Nebrodi ed Etna, con quasi 40.000 ha di territorio protetto. Il nostro percorso si snoderà dal Santuario di Gibilmanna, e ci permetterà di scoprire un bosco misto di querce come il leccio, la roverella, la sughera e il cerro.

Il nostro percorso sarà un anello e potremo spaziare su diversi panorami. Potremo ammirare il lontananza Isnello e il suo osservatorio, pizzo Dipilo e il Carbonara e ritornando verso Nord anche il mare con la costa di Pollina e successivamente Cefalù. Il percorso non è impegnativo, ma i saliscendi presenti sono per persone preparate fisicamente. Alla del giro, chi vorrà potrà visitare il Santuario mariano di Gibilmanna. Struttura eretta tra il XI e il XVII secolo e custodita dei frati cappuccini.

Come partecipare

L'appuntamento è previsto per domenica 25 febbraio alle ore 09.00 Via Brasa di fronte all’ingresso della cittadella universitaria, con partenza non oltre le 9.30. Per confermare la partecipazione compilare il form al seguente link o contattate la Guida entro le 13 del giorno precedente.

L'escursione è adatta a persone a partire dagli 12 anni, purché senza gravi problemi locomotori o fisici; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci. Per la lunghezza dei percorsi e le condizioni accidentate di alcuni tratti si sconsiglia comunque la partecipazione a bambini non in grado di muoversi da soli in sicurezza.

Quota di partecipazione

€ 15 per gli adulti

€ 10 per i ragazzi dai 12 ai 18 anni.

Abbigliamento e attrezzatura

- scarpe da trekking (obbligatorie)

- giacca antipioggia/antivento

- scorta d'acqua di almeno 2 lt.

- cappello

- occhiali da sole

- binocolo

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, ma comodo per le diverse condizioni meteorologiche che potrebbero presentarsi durante la giornata. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione.

Informazioni utili

L'escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le ore 18:00 del sabato; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via mail, sms o telefonicamente. L’escursione potrà essere anche annullata in caso di allerta meteo arancione o rossa emanata dalla protezione civile. Per maggiori informazioni e iscrizioni non esitate a contattare la Guida Aurelio Cibien.