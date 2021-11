Scoprire la grotta dell'eremita, escursione con pranzo al sacco a Monte Catalfano

Entrare in una grotta è come aprire le porte di un nuovo mondo: si tratta di un ambiente ricco di sorprese nascoste, a tratti claustrofobico e poi vasto, vuoto e pieno, totalmente disabitato e improvvisamente affollato di pipistrelli. Le grotte sono generate dall’azione della natura e tuttavia sembrano sussurrare in silenzio, sono fredde ma ci fanno sudare, sono inospitali ma irresistibili. In verità l’uomo ha appena iniziato a esplorare ciò che sta sotto la terra e ha scoperto solo una minima parte del mondo sotterraneo.

Falcon Walks organizza una passeggiata presso Monte Catalfano, “La grotta dell'eremita". Punto di incontro: corso Baldassare Scaduto 9 a Bagheria alle ore 9 e sabato 27 novembre. Rientro previsto per le 16. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, colazione/pranzo a sacco e dell'acqua.

€ 10,00 per gli adulti

€ 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni

Gratuito per bambini sotto i 10 anni

Il “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione. Essa deve avvenire, tramite Whatsapp e/o SMS oppure con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13 del giorno precedente l’escursione. Nella suddetta prenotazione devono essere specificate le seguenti informazioni:

dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi)

contatto telefonico

Saranno garantite tutte le regole del distanziamento personale.