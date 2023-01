Sabato sera doppio, al Dorian il concerto tributo a Pino Daniele degli Schizzechea e a seguire i Maledeo

Un sabato non con uno, ma con ben due concerti da potere scegliere dopo cena: I Maledeo o il tributo Pino Daniele degli Schizzechea. Tutto questo il 21 gennaio al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



La serata inizierà alle 20. Il costo della cena sarà di 25 euro e si potrà scegliere tra la formula apericena o il menù pizza (antipasto, pizza, dessert e drink) solo su prenotazione. Ingresso solo concerto con consumazione dopo le 22:00 senza prenotazione. Alle 22 saliranno sul palco della sala A. Filippo Cottone, Fonzi Dell'Utri, Mimmo Aiello, Vincenzo Cosenza e Vincenzo Noto porteranno quello che loro stessi hanno ribattezzato “Pino Daniele style”. Tra i brani in scaletta: Je so pazzo”, “Quanno chiove”, “Yes I know my way”, “Se mi vuoi” e “A me me piace o blues”.



In sala B saliranno sul palco i Maledeo live show, con il loro repertorio dagli anni Sessanta a oggi. Sul palco: Maledeo alla voce, Milo Varsalona alla chitarra e ai cori, Marco Sanfratello alla tastiera e Mirko Montalbano alla batteria. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.