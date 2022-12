Le Divine Terrazze, a Palazzo Abatellis va in scena un racconto tra favola e pupi

Sabato 17 dicembre 2022 alle ore 21.00 da un testo di Paolo Valentini andrà per la prima volta in scena lo spettacolo teatrale Le Divine Terrazze che avrà luogo presso la Sala del Trionfo della Morte della Galleria Regionale di Palazzo Abatellis. La rappresentazione inaugura una mini rassegna con tre appuntamenti che vedrà i monumenti cittadini – la Galleria Regionale di Palazzo Abatellis, l’Oratorio dei Bianchi e il Museo Riso – Museo Regionale d'Arte Moderna e Contemporanea - animarsi tra canti, cunti, pupi e musiche dalle sonorità esotiche. Compito di dar voce a popoli di culture lontane e di eterogenee devozioni saranno la Famiglia Argento Maestri Pupari, Camillo Palmeri e Paolo Valentini, con la Regia dei Teatri Alchemici di Ugo Giacomazzi e Luigi Di Gangi e musiche di Francesco Cusumano (Chitarra e Percussioni) e Vera Unti (Violino).



Tre gli spettacoli che faranno rivivere le storie di questi popoli Arabi e Normanni, storie che fanno riscoprire il fascino di luoghi remoti esaltandone la comunità di intenti al fine di poter costruire la Cappella Palatina, luogo che più di tutti rappresenta il sincretismo di tutti i popoli che passarono dalla Sicilia e in particolar modo da Palermo. Lo spettacolo Le Divine Terrazze grazie ad un’iniziativa direttamente promossa dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana è organizzato e promosso dall’Associazione Culturale AMA SICILIA in collaborazione con l’Associazione Culturale AGRAMANTE della Famiglia Argento e dei Teatri Alchemici.



L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Calendario degli spettacoli



Sabato 17 dicembre 2022 alle ore 21.00

Sala del Trionfo della Morte

Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis

Via Alloro 4, Palermo



Domenica 18 dicembre 2022 alle ore 21.00

Oratorio dei Bianchi

Piazzetta dei Bianchi, Palermo



Giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 20.00

Sala Kounellis,

Museo Riso – Museo Regionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo

Vittorio Emanuele 365, Palermo



Prenotazioni: argento.pupi@libero.it

Le Divine Terrazze

da un Testo di Paolo Valentini

in scena

Famiglia Argento, Camillo Palmeri, Paolo Valentini

Regia di Teatri Alchemici Ugo Giacomazzi e Luigi Di Gangi

Musiche di Francesco Cusumano (Chitarra e Percussioni) e Vera Unti (Violino)