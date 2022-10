Défilé d'amour contro la poliomelite, la sfilata di moda al Palermo Cruise Terminal

"Défilé d'amour”, promossa ed organizzata dal Rotary Club Palermo "Teatro del Sole" guidato da Domenico Caminiti nell'ambito del progetto internazionale “ End Polio Now” promosso dalla Rotary Foundation. Appuntamento domenica 16 ottobre alle 18.30 a Palermo Cruise Terminal con aziende, semplici cittadini insieme per l' eradicazione totale della poliomelite che ancora debilita migliaia di bambini nel mondo.

"Nel mese di ottobre, che nel calendario rotariano è dedicato allo sviluppo economico e comunitario, il Rotary International è chiamato ad impegnarsi per la promozione di progetti sia a beneficio della comunità locale, sia per quelli internazionali di più ampio respiro. Il Rotary Club Palermo “Teatro del Sole”- dice il presidente Domenico Caminiti - vuole perseguire questi obiettivi, anche con la grande raccolta fondi connessa all’evento Défilé d’Amour che servirà a dare sostegno ai progetti della Rotary Foundation e per le situazioni di emarginazione e criticità sociale della nostra città".

Magic Motosport, Alessi pubblicità esterna, Honda veg Motors, Cianciolo Hub, Warm Impianti e Commerciale Clima, main sponsor dell'appuntamento consolidato, presentato da Sonya Vasto, socia rotariana. "Attraverso la generosa disponibilità dell’imprenditoria della moda palermitana e dei soci rotariani ai quali va il mio sentito ringraziamento- continua Caminiti- sarà possibile contribuire concretamente alle esigenze della società, anche in relazione al momento storico assai critico, per il quale il Rotary vuole continuare ad impegnarsi ed essere, sempre, concreto punto di riferimento".

Il Palermo Cruise Terminal, gestito dalla West Sicily gate, sarà lo splendido scenario sul mare del capoluogo dell'isola, che ospiterà il “ Défilé D'Amour”. "È un piacere per noi ospitare questo evento - dice Antonio Di Monte, general manager della West Sicily gate -. Stiamo completando un calendario di manifestazioni che mira a garantire una relazione proficua e costruttiva con le varie componenti del territorio. Si tratta di attività che contribuiscono a una maggiore fruibilità degli spazi portuali da parte non solo dei passeggeri ma anche dei cittadini, in un luogo come Palermo dove moli e banchine fanno praticamente parte del tessuto urbano. Senzanaturalmente andare in contrasto con le norme di security".

In passerella, modelle e modelli non professionisti, dai bambini ai soci ed alla socie rotariane che hanno deciso di mettersi in gioco per promuovere la raccolta fondi. "Un'edizione nel segno della rinascita dopo il periodo difficile di pandemia che abbiamo attraversato-dice Mariafrancesca Franco Leto, organizzatrice e coordinatrice della manifestazione- La lotta contro la polio risale al 1979 e il Rotary con la sua campagna di eradicazione ha vaccinato oltre 2,5 miliardi di bambini nel mondo riducendo la portata del virus del 99,9 %, solo in due paesi è rimasto endemico: Afganistan e Pakistan ed è li che vogliamo arrivare. Siamo consapevoli che se oggi dovessimo interrompere tutti gli sforzi di eradicazione, entro 10 anni la polio potrebbe paralizzare fino a 200mila bambini ogni anno”.

Ma oggi la poliomielite torna a fare paura. “Infatti sono state recentemente trovate nelle acque reflue di New York e Londra tracce del poliovirus - continua Mariafrancesca Franco Leto -. La malattia che non circolava negli Stati Uniti da oltre un decennio adesso sta circolando a livello locale tra persone non vaccinate; stessa cosa nella capitale britannica dov’è ripartita una campagna vaccinale di richiamo per bambini da 1 a 9 anni .E, nonostante il particolare momento critico, le aziende del territorio hanno aderito con generosità al progetto, dimostrando, ancora una volta, quanto sia importante il lavoro di squadra”.

La poliomelite è una malattia paralizzante e potenzialmente può portare al decesso, che colpisce soprattutto i bambini di età inferiore a 5 anni. Il virus viene trasmesso da una persona all'altra, di solito attraverso l'acqua contaminata e può attaccare il sistema nervoso. Le delegazioni del Rotary in tutto il mondo hanno contribuito con oltre 2,1 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato per proteggere circa 3 miliardi di bambini in 122 Paesi da questa malattia paralizzante. Gli sforzi di advocacy del Rotary hanno avuto un ruolo nelle decisioni dei governi di contribuire oltre 10 miliardi di dollari.

A “Défilé D'Amour” partecipano: Francesca Di Maria alta moda Palermo, Boutique des Corsets, Andrea Ardizzone, Infantino abiti, Bertini Bagheria, Ottica Bonanno, Silor, Olivia, La Coccinella, Ottavia Failla, Mazzara cfa e Tessitore .Trucco e acconciature a cura di Mua lab e Hair lab Sciuti con la partecipazione dei Groovy Kind. Tra gli sponsor il Bar Santoro, il Verde Chiosco, il Centro stampa Giardina, lo Studio uroandrologico dott Emilio Italiano, Bonura Molino, Morettino Caffè e Impianti e costruzioni elettriche srl Calcestruzzi Srl e Ivanor Sports.