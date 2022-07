I Dangerous virgin in un tributo a Madonna al Sun life beach di Isola delle Femmine

Torniamo al Sun Life Beach, location sul mare, dove potrete gustare ottime pietanze, panini, pizze e gli ottimi piatti a base di pesce accolti da uno staff cortese e preparato.

La band ripercorre i più grandi successi degli anni '80 e '90 dell'artista: da "True Blue" a "Like a Virgin", da "Live to tell" a "Frozen", il tutto rigorosamente live con la voce di Myriàm Giglio, che da anni ormai interpreta Madonna. Un live spettacolo con gag in stile Madonna ed arrangiamenti estratti dai live "Virgin Tour", "Who's That Girl Tour" e "Blonde Ambition Tour".