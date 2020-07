Cinque artisti con un gran peso sulle spalle

Cinque volti enigmatici a mo' di cariatidi al di sotto di un elegante balcone marmoreo sulla facciata del Seminarium Clericorum, in via Vittorio Emanuele: fisionomie sconosciute, seri cipigli, antiquate pettinature, vezzosi nastri intrecciati sotto il mento, chiazze più scure come offese del tempo e dell'inquinamento sul candido marmo. Chi saranno? Il balcone è opera ottocentesca di Valerio Villareale, realizzato su commissione dell'arcivescovo Ferdinando Maria Pignatelli. I personaggi, tutti artisti palermitani, sono, da sinistra a destra: Pietro Novelli (1603-1647), pittore e architetto, il più importante artista del Seicento in Sicilia; Ignazio Marabitti (1719-1797), uno dei maggiori scultori siciliani, autore dello splendido Genio di Palermo di Villa Giulia; Vincenzo Marvuglia (1729-1814), architetto; Giuseppe Velasco o Velasquez (1750-1827), pittore; Vincenzo Riolo (1772-1837), pittore.