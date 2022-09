Dal soul di Amy Winehouse al funky dei Doobie Brothers: i Crazy Strong live all'Arco Antico

I Crazy Strong (pazzi forti o follemente sani) dopo diverse serate nelle location siciliane, finalmente daranno vita ad una serata di musica all'Arco Antico...la band, nata nel 2021 per divertirsi e far divertire, conta cinque componenti, musicisti on the road che provengono da realta' musicali diverse: Caterina Arena, gospel e lirico, Maury Cardella pop rock, Francesco "Ciccio" Li Muli e Giovanni B. Scarfo' punk rock e infine il poliedrico Tony Marchese alla batteria.

La band si esibisce in un percorso sonoro altalenante fra gli anni 70's 80's fino ai recenti 2000; si va dal soul caldo dell'immortale Amy Winehouse al funky trascinante di long train running dei Doobie Brothers, dalle atmosfere delle cantine mexicane con brani storici come "la bamba" di Richie Valens, a sonorita' latine in un medley che racchiude pezzi ballabili di alcune estati fa. A capitanare la serata la voce aggressiva di Caterina Arena