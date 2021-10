Dal "Giorno della civetta" all'affaire Moro, a Partinico un convegno su Leonardo Sciascia

Iniziativa di BCsicilia, in collaborazione con Ars, Accademia della Cultura, Fondazione Leonardo Sciascia, IISS Danilo Dolci, per ricordare il centenario della nascita del grande scrittore Leonardo Sciascia. Sabato 2 ottobre 2021 alle ore 16,30 presso il Teatro Gianì in via Bellini, 3 a Partinico, si terrà il convegno dal titolo “La letteratura di Leonardo Sciascia: dal Giorno della Civetta all’Affaire Moro”. Sono previsti i saluti di Teresa Chimenti, Presidente Regionale BCsicilia di Partinico, di Giuseppe di Trapani, Presidente Accademia della Cultura di Partinico, e di Edy Tamajo, Deputato Regionale, componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Federico II.

Moderatore sarà Antonio Pollara, mentre le letture saranno a cura dell’attore Lorenzo Randazzo. A seguire sono previsti gli interventi di Marina Castiglione, Ordinario di linguistica italiana presso l'Università di Palermo, di Alessandro Centonze, Magistrato, Consigliere presso la suprema Corte di Cassazione, di Nicolò Mineo, già Preside della Facoltà di lettere dell'Università di Catania e docente di letteratura italiana, di Giulia Letizia Sottile, Psicologa, Psicoterapeuta e Scrittrice, di Mario Grasso, Poeta e saggista, Direttore di Lunarionuovo, di Laura Rizzo, Saggista, Studiosa di letteratura italiana di autori siciliani, e di Fabrizio Catalano, Direttore Artistico della Fondazione Sciascia. Le conclusioni sono affidate a Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia.

Alla fine del convegno è prevista una visita guidata ai luoghi del set del “Giorno della Civetta”, che fu girato interamente proprio a Partinico, curata dal prof. Sergio Bonnì. L’iniziativa è all’interno del programma della Settimana delle Culture. Nel rispetto delle normative anti Covis-19, l’accesso è consentito solo con Green Pass e uso di mascherina obbligatoria.

