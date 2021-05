L'Opera dei Pupi patrimonio dell'umanità: le conferenze dei giovani per l'Unesco

E' in programma per le giornate del 12 e del 18 maggio alle ore 18.30 - in diretta streaming sul canale Facebook dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco - un ciclo di conferenze con al centro l’Opera dei Pupi, patrimonio immateriale dell’Umanità.

Durante il primo appuntamento, dopo l’introduzione curata da Eleonora Orfanò rappresentante regionale e Chiara Ficarra Coordinatrice Area Sud, le relazioni - affidate alla moderazione di Valentina Selvaggio e Roberta Di Rosa, socie Aigu - saranno curate nell’ordine da Alfonso Cipolla, presidente dell’Unione Internazionale della Marionetta - Italia, e dal professore Rosario Perricone, in rappresentanza del Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino di Palermo. Il maestro Alessandro Napoli della Marionettistica Fratelli Napoli condurrà un focus sulla tradizione pupara catanese e l’artista e cesellatore Francesco Scherma concluderà l’evento.

La seconda giornata, introdotta da Eleonora Orfanò e Laura D’Ascanio coordinatrice nazionale e moderata da Mariachiara Signorello socia Aigu, vedrà protagonisti gli interventi di Aldo Zucco, docente di Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Catania, e di Antonino Viola, docente di Trucco e Maschera Teatrale presso l'Accademia di Belle Arti di Catania. L’evento sarà concluso con messa in scena di episodi di repertorio, a cura della Compagnia Teatrale Thalìa, riprese e montaggio a cura della casa di produzione cinematografica Ciclope film per la regia di Francesco Di Mauro.