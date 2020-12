Bilancio di genere contro omofobia e sessismo, online il ciclo di conferenze di Unipa

L’Università degli Studi di Palermo ha organizzato, nell'ambito delle attività del “Bilancio di genere”, un ciclo di conferenze in modalità a distanza nel corso dell'Anno Accademico 2020-2021.

Gli incontri hanno preso il via in occasione del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ma l'Ateneo non si è fermato alla celebrazione e ha voluto dare il via a un'azione sostenibile e continua, intesa anche come lotta contro l'omofobia e ogni forma di sessismo, rivolta a tutta la comunità accademica, a partire dagli studenti di tutti i Corsi di Studio.

L'idea di una risposta culturale e formativa per conoscere e affrontare il tema della violenza di genere, nella consapevolezza che la diversità è ricchezza in tutti gli ambiti, da quello familiare a quello lavorativo, accademico e no, è stata accolta con entusiasmo da tutti e sedici i Dipartimenti dell’Università, ognuno dei quali ha coinvolto, come relatrici e relatori, diversi docenti che hanno messo e mettono al servizio dell’iniziativa le proprie competenze multidisciplinari sulle tre seguenti aree tematiche:

Violenza di genere, Medicina di genere e trans-genere; Bilancio di genere: la ricerca della parità e il superamento dei pregiudizi; Differenza di genere nel mondo del lavoro, dello studio e della ricerca.

Il ciclo di conferenze proseguirà con numerosi incontri in programma fino a marzo 2021. Nella calendarizzazione degli eventi le tre differenti aree tematiche non sono rimaste separate, ma sono vicendevolmente integrate, essendo state pensate come un'offerta culturale e formativa unica, ad ampio raggio, a disposizione di tutti.

Le prime quattro conferenze, di ambito culturale (1. Il sesso senza consenso è stupro), di interesse medico-legale (2. Assistenza alle donne vittime di violenza) e storico (3. La storia delle donne e il concetto di genere; 4. La violenza di genere tra orientamento giuridico e narrazione) sono state un grande successo di pubblico, hanno seguito in media, per ogni conferenza, 1300 persone, per un totale di circa 5.000 accessi.

Fra giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 dicembre prossimi, si terranno sette conferenze: tre di medicina di genere, una sulle discipline cosiddette Stem (Scienze, tecnologie, ingegneria e matematica), una di letteratura e due di ambito sociale e occupazionale.