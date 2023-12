I Walk On e l'omaggio agli U2: concerto live al Chirone food restaurant

Venerdì 22 dicembre i Walk On, band palermitana capitanata da Maurizio Sparacello (voce), porteranno il loro omaggio agli U2 al Chirone Food Restaurant di Via Chirone 20 a Palermo. La band, che in 10 lunghi anni ha conquistato gran parte della Sicilia portando in giro il proprio progetto, è pronta a farvi trascorrere una serata all'insegna della musica dei quattro beniamini irlandesi. E' prevista una setlist che comprende i maggiori successi di Bono & company, così da fare assumere al locale atmosfere tipicamente irlandesi per cui non esitate a prenotare il vostro tavolo.

Maurizio Sparacello - Voce

Claudio Cessari - Chitarra

Alessandro Citraro - Basso

Piero Sciortino - Batteria