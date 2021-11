Roberta Genna quartet in un live: il concerto al Miles Davis jazz club

Una serata per chi ama tutte le sfumature del jazz. Il Roberta Genna quartet suona il 20 novembre alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Sul palco: Roberta Genna alla voce, Giovanni Conte al pianoforte, Diego Tarantino al contrabbasso, Paolo Vicari alla batteria. Il quartetto di Roberta Genna, vocalist siciliana che vive a Bologna, presenterà un repertorio che spazia dal jazz degli anni Trenta e Quaranta al jazz moderno, passando dalla bossa nova e dal latin con alcuni arrangiamenti in chiave funky e blues.

Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione. Il servizio al tavolo durante il concerto costa 3 euro, oltre la consumazione.