Richard Sinclair featuring Mezz Gacano: il concerto stile Canterbury" al Noz

L’8 ottobre Richard Sinclair si esibirà in concerto, per la sua unica data in Sicilia, al Noz (Nuove Officine Zisa) ai Cantieri Culturali alla Zisa (via Gili, 5 - ore 21 - biglietto al botteghino euro 10 - organizzato da Sasime Records e Noz) con il featuring di Mezz Gacano, progetto musicale del siciliano David(e) Nino Urso Mezzatesta, accompagnati da un'orchestra d’eccezione. Sinclair è considerato uno dei capostipiti della “scena di Canterbury”, corrente del rock progressivo che si è sviluppata tra gli anni sessanta e i primi settanta, legata anche alla contaminazione di generi come il rock psichedelico, il jazz, la musica d'avanguardia e la musica elettronica.

Tra i fondatori di gruppi fondamentali di questa scena nata nel Kent in Inghilterra come Wilde Flower (a soli 15 anni), Caravan ed Hatfield and the North e membro in altrettanti gruppi come Camel, National Health, In Cahoots, Richard Sinclair (voce, chitarra, basso), per l’occasione, sarà affiancato sul palco da Mezz Gacano (cori, chitarra), Antonio Tralongo (voce, viola, violino, live electronics), Andrea Ardizzone (tromba , eufonio), Marco Ardizzone (flauto, sax contralto, sax soprano), Amedeo Mignano (pianoforte, tastiere, sintetizzatori), Luca La Russa (basso, cori) e Giulio Scavuzzo (batteria).

La collaborazione tra Richard Sinclair, che nel 2006 lascia la sua storica casa di Canterbury per trasferirsi definitivamente in Italia, in un trullo a Martina Franca (TA), e Mezz Gacano nasce nell’agosto 2021 quando Sinclair scrisse queste parole a Mezz: “Great play, lovely tones. Would love to sing with you “Olga” Xxx love from Puglia south Italy, Richard Sinclair” (Ottimo gioco con toni adorabili. Mi piacerebbe cantare con te “Olga”. Xxx amore dalla Puglia sud Italia). Olga è il nomignolo di Mezz sui social network.

Da settembre dello stesso anno i due iniziano, via videochat, a suonare, improvvisare, registrare materiale e decidono di organizzare un concerto a Palermo che incarnerà lo spirito dell’intera carriera di Sinclair, dai primi Caravan, agli ultimi brani scritti e arrangiati insieme a Mezz, passando per i momenti salienti degli Hatfield and the North.