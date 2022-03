I cpolavori di Mozart e Beethoven al Politeama con il duo Quarta e l'Orchestra Sinfonica

Grandi capolavori di Mozart e Beethoven al Politeama Garibaldi per il doppio appuntamento di venerdì 18 marzo alle ore 21 e sabato 19 marzo alle ore 17.30.

In programma l’Ouverture in do minore op. 67 “Coriolano” di Beethoven, il brillante Concerto n.5 Turkish per violino e orchestra di Mozart e uno dei brani più celebri del repertorio sinfonico di tutti i tempi, la Sinfonia n. 5 di Beethoven. Oltre al programma di sicuro appeal, è motivo di grande interesse anche l’inedito duo Quarta-Quarta. Due fratelli noti in Italia e nel mondo, entrambi violinisti eccezionali eppure estremamente diversi, per la prima volta uniti in una stessa produzione dalla direttrice artistica della Foss, Gianna Fratta, che li mette fianco a fianco, uno nella veste di solista, Alessandro, e l’altro nella veste di direttore, Massimo.

Nelle loro interpretazioni si potranno gustare l’Ouverture in do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven, composta nel 1807 per la tragedia Coriolano di Heinrich Joseph Collin, brano in cui emerge la tragica grandiosità di un personaggio della cui realtà storica non si ha certezza, Coriolano, il quale, dopo aver conquistato la città volsca di Corioli, era stato esiliato dai Romani per aver esercitato in modo dispotico il potere. Brano di incredibile attualità per i suoi significati più profondi legati alla guerra, al potere e all’avidità della conquista.

A seguire, l’ultimo dei concerti per violino e orchestra che compose Mozart, nel 1775. Si tratta del Concerto n.5 Turkish in la maggiore per violino e orchestra KV 219, così chiamato per la presenza nel terzo movimento di elementi che nell’immaginario dell’epoca erano riconducibili allo stile musicale turco. Mozart, tranne in un solo caso, non fece più ricorso negli anni a seguire del violino in veste di solista, privilegiando altri strumenti come il corno, l’oboe, il pianoforte, l’arpa e il clarinetto. Eppure il violino fu strumento amatissimo dal salisburghese che già a quattro anni lo suonava magnificamente. Sarà poi la celebre Sinfonia n.5 in do minore, op.67 di Beethoven a chiudere il programma.

Notissima al grande pubblico per le tre note ribattute iniziali con le quali il compositore indicava “il destino che bussa alla porta”, è un lavoro composto dal genio di Bonn tra il 1804 e il 1807 e completato nel 1808. Dedicata al principe Lobkowitz e al conte Rasumovsky, la Sinfonia venne diretta per la prima volta proprio da Beethoven, unitamente alla Sesta e ad altri lavori, in un lunghissimo concerto tenuto al Theater an der Wien di Vienna il 22 dicembre 1808. Il pubblico non accolse entusiasticamente l’opera, ma il critico Ernst Hoffmann spese parole quanto mai elogiative definendola “una composizione meravigliosa”.

L’interpretazione del Concerto di Mozart sarà affidata, dunque, al celebre violinista salentino Alessandro Quarta, già apprezzato nella stagione estiva della Foss per il suo virtuosismo, definito dalla Cnn “musical genius” e autentica star del violino. Famoso per aver suonato nelle più famose orchestre del mondo, diretto da direttori del calibro di Maazel, Mehta, Chung, Prêtre, è un volto noto al grande pubblico televisivo per aver spaziato dalla musica classica alla musica rock, dal tango alla musica leggera in compagnia di celebri artisti. Al suo fianco, sul podio, il fratello Massimo Quarta, anche lui grandissimo violinista, vincitore, nel 1991 del Premio Paganini di Genova (primo italiano dopo Salvatore Accardo nel 1958).

Da allora ha intrapreso una carriera internazionale che lo ha portato ad esibirsi in sale quali la Philharmonie di Berlino, la Salle Pleyel e il Théâtre du Châtelet di Parigi, il Metropolitan art space di Tokyo ecc. Massimo si dedica da anni con molto successo anche alla direzione d'orchestra, spesso in veste di direttore e solista, ed è docente presso il Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano. Biglietti in vendita al botteghino del Politeama Garibaldi dalle ore 9 alle ore 13 (biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it) e on line su vivaticket al costo variabile da 10 a 20 euro in base ai posti (scontistica per abbonati, under 30, diversamente abili ecc.).