Monreale, al Chiostro dei Benedettini le musiche di "Water Music" con l'Orchestra Sinfonica

Le musiche di “Water Music”, “Musica sull’Acqua”, di George Friederich Haendel riecheggeranno nella splendida cornice del chiostro benedettino di Monreale, eseguite dall’Orchestra sinfonica siciliana.

L’appuntamento, domenica 13 settembre, alle ore 21, rientra nella manifestazione “Festival delle Musiche”, organizzato dal comune di Monreale. Il concerto propone le tre suite del capolavoro di Haendel, Suite n.1 in fa maggiore, Suite n.2 in re maggiore Suite n.3 in sol maggiore, e si presta a fondersi in un rapporto sinestetico con le architetture e la fontana arabesca che contraddistinguono il chiostro normanno. In quest’ottica, a dirigere l’orchestra sarà il “maestro concertatore”, Lorenzo Rovati, così come avveniva nel Settecento, quando non esisteva la figura del direttore d’orchestra. L’opera fu composta, nel 1717, per re Giorgio I che aveva espresso il desiderio di un concerto sul Tamigi: alle ouverture seguono sontuosi movimenti di danza consoni alla sua destinazione, cioè una parata sul fiume londinese.

Il concerto è stato voluto con determinazione dall’amministrazione comunale di Monreale e dalla Foss che hanno sfidato le difficolta del momento per offrire un appuntamento di grande musica alla città di Monreale, nel rispetto delle normative anticovid. Il concerto è gratuito, l’ingresso è consentito su prenotazione fino ad esaurimento posti sulla seguente email: biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it; inserire nome, cognome e numero telefonico.