Giù il sipario per la stagione estiva dell'Orchestra Sinfonica: al Giardino dei Giusti il Trio Anciuti

Sarà il gruppo Archi Sinfonici a chiudere la rassegna de I Giovedì al Giardino dei Giusti che nei mesi di luglio e settembre ha allietato le serate estive con la musica da camera proposta dagli ensemble dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, registrando il tutto esaurito ad ogni appuntamento. Concerto di chiusura anche della stagione estiva della Foss, È viva la musica.

Si continua ad ottobre con prestigiosi concerti al Teatro Politeama e con la realizzazione della Settimana Internazionale di Musica Sacra, attesa manifestazione che si terrà a Monreale dal 19 al 26 ottobre. Intanto l’ultimo appuntamento en plein air con la musica da camera è giovedì 30 settembre alle ore 21. Il programma prevede musiche di Mozart, ?ajkovskij e Mendelssohn.

Sul palco il gruppo Archi Sinfonici formato da Fabio Mirabella e Sergio Di Franco (violini primi), Antonino Alfano e Ivana Sparacio (violini secondi), Giuseppe Brunetto e Giorgio Chinnici (viole), Domenico Guddo e Sonia Giacalone (violoncelli). Il gruppo ha al suo attivo numerose partecipazioni a rassegne e concerti su tutto il territorio nazionale: StringCity a Firenze, “Amici della Musica” di Palermo, eventi organizzati dalla Fondazione, ecc. Il gruppo vanta un vasto repertorio che spazia da Vivaldi ai contemporanei.

Per la serata del 30 settembre, gli Archi Sinfonici propongono musiche di Mozart, con il Divertimento n. 3 in fa maggiore KV 138 (KV 125c), di ?ajkovskij, con Elegia in memoria di Ivan Vasil’evi? Samarin per orchestra d’archi, pagina poetica basata su un tema di intenso lirismo, di Mendelsshonn con l’esecuzione della Sinfonia n. 7 in re minore per archi, tra le geniali opere giovanili del compositore. L’ingresso al concerto è gratuito previa prenotazione da effettuare contattando il botteghino del Teatro Politeama Garibaldi (piazza Ruggiero Settimo) (ore 9/13, compresa la domenica) o recandosi la sera stessa del concerto direttamente al Giardino dei Giusti dalle ore 20, secondo disponibilità.

