Dal Gladiatore a Pirati dei Caraibi, l'Orchestra di Düsseldorf in concerto al Politeama con le colonne sonore più celebri

Il gemellaggio fra Palermo e la città di Düsseldorf è l’occasione che farà salire, giovedì 6 ottobre alle 21, sul palcoscenico del Politeama Garibaldi l’Orchester der Landesregierung di Düsseldorf per un concerto dal titolo The Sound of Hollywood dedicato interamente alle musiche che hanno contribuito a rendere immortali pellicole cinematografiche come 007, 2001: Odissea nello spazio, Il gladiatore. La serata è organizzata dall’associazione siciliana Amici della Musica, in collaborazione con la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.



L’Orchestra di Düsseldorf (Orchester der Landesregierung Düsseldorf) è una delle più grandi orchestre amatoriali della Germania, fondata nel 1948 e composta da 60 elementi, ha effettuato tournée in Gran Bretagna, Polonia, negli Stati baltici, in Russia e in Cina. Il programma del concerto prevede l’esecuzione della celebre fanfara composta da Alfred Newman per la sigla della 20th Century Fox; quindi le musiche di Hans Zimmer create per Superman, l’uomo d’acciaio, I pirati dei Caraibi e Il gladiatore. Non potevano mancare le pagine di John Williams come il tema per il film di Spielberg Lo squalo; di John Barry si ascolteranno le note della James Bond suite, Dr. No, Goldfinger. Omaggio anche ai compositori italiani Ennio Morricone – con le musiche di C’era una volta il West e Nuovo Cinema Paradiso – e Nino Rota, di cui saranno eseguite Brucia la terra da Il padrino.



Una selezione di musiche del repertorio operistico e sinfonico sarà composta dall’aria «Ritorna vincitor» tratta dall’opera di Giuseppe Verdi Aida, da cui venne realizzata una pellicola nel 1953 e sarà eseguita dal soprano palermitano Claudia Oddo. Poi le musiche degli Strauss Così parlò Zarathustra e Sul bel Danubio Blu scelte da Kubrick per 2001: Odissea nello spazio. Infine di Pietro Mascagni si ascolterà l’Intermezzo da Cavalleria rusticana. I biglietti hanno un costo di 5 € e sono in vendita al botteghino del Politeama Garibaldi (tel. 091 6072532/533 - biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it) con i seguenti orari: martedì, mercoledì, giovedì 9.30-13.30 e 14.00-17.30; venerdì 9.30-13.30; sabato 9.30-13-30; domenica 9.30-13.30. Il botteghino è aperto anche nei giorni di concerto, a partire da un’ora e mezzo prima dell’inizio del concerto, per l’acquisto dei singoli biglietti.



Biglietti in vendita online anche su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/the-sound-of-holliwood/192402.