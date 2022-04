Una serata tutta soul e rhythm and blues: Open mic solul rnb al Dorian

Prezzo non disponibile

Una serata tutta soul e rhythm and blues, con i migliori cantanti palermitani che si alterneranno al microfono. È davvero una serata a sorpresa quella prevista il 23 aprile al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o il menù-pizza, che comprende antipasto, pizza e birra o bibita analcolica, oppure il menù alla carta. Dopo la cena l’entrata è gratuita. In sala potranno entrare fino a 150 persone.

Alle 22 lo show, con sul palco una band formata da Ciccio Leo, Daniele Raciti e Federico Gucciardo, che accoglieranno i cantanti a sorpresa, noti al grande pubblico siciliano. Artisti provenienti da talent show nazionali e non solo, che arriveranno “a schiaffo” sul palco per fare ascoltare le loro voci soul al pubblico del sabato sera.