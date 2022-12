Concerto di Natale dell'Orchestra sinfonica siciliana sul palco del Teatro Politeama

Venerdì 23 dicembre alle ore 20 al Politeama Garibaldi si accenderanno i riflettori sul Concerto di Natale della Foss, che ha registrato il tutto esaurito già da qualche giorno dopo l’apertura del botteghino. Ottocento persone affolleranno la Sala Grande per ascoltare l’Orchestra Sinfonica Siciliana e il Coro di voci bianche diretti da Riccardo Scilipoti.

Il programma proposto è di forte impatto emotivo ed estremamente variegato nella sua formulazione. Dalla Polonaise da “Christmas Eve” di Rimskij-Korsakov a due grandi classici di ?ajkovskij, il Valzer dei fiocchi di neve da “Lo schiaccianoci” e il Valzer da “Il lago dei cigni”; dal canto tradizionale Adeste fideles a Hedwig’s theme da “Harry Potter” di Williams; da God rest you merry gentlemen di Como a Forgotten dreams di Anderson.

E ancora una carrellata di tradizionali natalizi che trova il suo culmine in A little american Christmas suite, Medley di Have yourself a merry little Christmas (Martin-Blane), White Christmas, (Berlin), Jingle bells (Pierpont), realizzata da Maniaci. Un programma che vuole essere un augurio in musica da parte di tutta la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana alla città, nella certezza che i messaggi di pace e fratellanza racchiusi nei testi cantati dal coro possano arrivare a ciascuno.

Sul podio del Politeama Garibaldi, Riccardo Scilipoti, pianista d’orchestra e Maestro del coro delle voci bianche, che vanta collaborazioni negli Stati Uniti e in Canada con il violoncellista e compositore Giovanni Sollima e con alcune fra le più importanti istituzioni musicali italiane come la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, l’Associazione Siciliana Amici della Musica, la Società del quartetto di Vicenza, l’Associazione Musicale Etnea di Catania, il Ravenna Festival, il Teatro Regio di Torino ed il Teatro San Carlo di Napoli. Pianista molto esperto anche nel repertorio cameristico, ha collaborato con la Rai, il Teatro Biondo Stabile di Palermo e con l’Ente Luglio Musicale Trapanese.

Direttore di coro e d’orchestra, è stato vocal coach/piano trainer presso il Festspielhaus di Bregenz (Austria) e al National Centre of Performing Arts) di Beijing in Cina. Il Maestro Scilipoti dirigerà nel Concerto di Natale l’Orchestra Sinfonica Siciliana, compagine orchestrale blasonata e dalla lunga storia pluridecennale, che non necessita di presentazioni, e il Coro di voci bianche della Foss, che ha debuttato nel 2009 al Duomo di Monreale per la 53esima Settimana Internazionale di Musica Sacra con L’Arca di Noè di Britten e Passaggi di Tempo di Kancheli con la partecipazione di Franco Battiato.

Il coro è stato poi impegnato a partire dalla stagione 2010/2011 nelle produzioni di Tosca, Il piccolo spazzacamino, Carmina Burana, Brundibar di Hans Kráza e Cenerentola Azzurro di Giovanni Sollima, La Maschera di Virginio Zoccatelli, Scene da Pollicino di Hans Werner Henze, In the wood di Riccardo Scilipoti. Quest’anno è stato tra i protagonisti dell’opera di Ermanno Wolf-Ferrari La vita nuova, ha inaugurato nel mese di giugno la stagione estiva della Fondazione in Piazza Ruggiero Settimo e ha preso parte con successo alla 64ma Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale.