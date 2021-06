Sogno e son desto a Finale di Pollina, estate di concerti: arriva anche Massimo Ranieri

i biglietti non sono ancora in vendita

L’esplosività di Massimo Ranieri fa tappa a Finale di Pollina, lunedì 23 agosto alle ore 21.30 presso il Teatro Parco Urbano. L’evento è organizzato da Aria di Eventi, in collaborazione con Puntoeacapo e il Comune di Pollina.

“Siamo onorati di ospitare Massimo Ranieri, un maestro della musica e del teatro - commenta il Sindaco di Pollina, Pietro Musotto - con le sue doti da showman ci regalerà una serata indimenticabile”. Sogno e Son Desto, lo spettacolo di Massimo Ranieri si rinnova in una nuova versione. E continua così il meraviglioso viaggio dell’istrionico artista insieme al suo pubblico. Una magnifica avventura, sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita.

Dopo 500 straordinarie repliche in tutta Italia, lo spettacolo di Massimo Ranieri, si rinnova e si conferma. Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente non mancheranno le sorprese. Ma stavolta, soprattutto, Ranieri sarà se stesso ancora di più.

In scena ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso presentando inoltre le novità della sua ultima produzione discografica. L’organizzazione del tour è curata da Marco De Antoniis. Orchestra formata da: Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Andrea Pistilli (chitarra classica), Donato Sensini (fiati), Stefano Indino (fisarmonica).

Biglietti disponibili in prevendita da venerdì 11 giugno ore 18.00 su www.ariadieventi.com, www.puntoeacapo.uno e Ticketone.

