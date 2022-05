L'indie pop di Margherita Vicario accarezza Palermo: il concerto sul palco del Beat Full

ticket non ancora in vendita

Margherita Vicario annuncia il tour estate 2022, appuntamenti live prodotti da Vivo Concerti, e fa tappa anche a Palermo. Evoluzioni di questo irrefrenabile e adrenalinico viaggio in scena il 31 agosto in occasione del Beat Full Festival.

“Quella del palco è una prospettiva unica: la musica sa creare un legame fortissimo tra sconosciuti e la dimensione live è quella che più mi spinge a scrivere da sempre" spiega Margherita Vicario, che dopo aver inaugurato il suo ritorno on stage nel mese di aprile, è pronta a travolgere i Festival estivi più grandi d’Italia e il magico Sziget Festival di Budapest con la sua vulcanica personalità.

Anche in questa serie di date outdoor Margherita sarà accompagnata da una super band, composta da batteria, cori, basso, tastiera, trombone, sax contralto e tromba, per uno show ancora più intenso ed esplosivo, tra grandi hit del passato e nuovi freschi singoli in cui tuffarsi a capofitto.