Ritmi latin jazz e gipsy al Lighea, a Villa Lampedusa ecco la chitarra di Leonardo Rubino

A rendere irrinunciabile trascorrere una serata nei Giardini di Villa Lampedusa sarà la chitarra di Leonardo Rubino, eclettica e coinvolgente, pronta a regalare dawle 20 in poi sound noti, con quella capacità di improvvisazione che trasforma un appuntamento in evento. Alla serata è abbinato un menu degustazione preparato per l’occasione dallo chef di Lighea, dando modo di scegliere tra terra e mare, ma anche alla carte per spaziare tra i tanti profumi e sapori della tradizione siciliana.