Tuffo negli anni '50 a Sanlorenzo Mercato con il concerto live dei Jumpin'up

Per un’intera serata, il 17 giugno a Sanlorenzo Mercato si viaggia nel passato tra le note swing dei Jumpin’up. A partire dalle 21.30 sul palco della rassegna estiva Stelle a Sanlorenzo, tra i profumi del giardino, gli otto musicisti della band siciliana ricreano il sound originale della musica degli anni ’40 e ’50.

In scaletta brani di musica italiana e americana, da Fred Buscaglione a Renato Carosone passando per Nat King Cole, sound swing, old rhythm & blues, rock & roll e jumpin’ jive, per un repertorio ballabile che riesce a trascinare il pubblico di ogni età. Lo show sarà un intero omaggio allo stile anni 50, non solo nelle sonorità ma anche nell’abbigliamento, nella strumentazione, nelle coreografie, e nel modo di interpretare lo spettacolo.

Nata nel 2005, la swing band siciliana è composta da Tony Marino alla voce, Giuseppe Montalbano alla chitarra, Andrea Di Fiore al contrabbasso, Ciccio Leo al pianoforte, Peppe Falzone alla batteria, Carmelo Sacco e Angelo Trento ai sax, Nicola Genualdi alla tromba. Ingresso gratuito e prenotazione tavolo con consumazione obbligatoria sul sito www.sanlorenzomercato.it/shop.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...