Good Company, tributo Queen al Quinto Canto di Cinisi

Dopo oltre un anno di stop, torniamo a suonare dal vivo in una delle location più suggestive di Cinisi. La Good company è una tribute band che ripercorre le note del mito Freddie Mercury e dei Queen dal 2009. Il gruppo suonerà per voi una carrellata di classici da cantare e da ballare: Don’t stop me now, We are the Champions, Bohemian rhapsody, We will rock you, Another one bites the dust. Appuntamento fissato per sabato 26 giugno, ore 22, al Quinto Canto, piazza XXVI Maggio, Cinisi. La banad è composta da Simone Rosselli voce, Carmelo Mandalà chitarra, Samuele Mollisi batteria, Gianni Varrica tastiere, Massimo Provenzano basso.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...