Cinisi, concerto tra le gole al santuario Madonna del Furi

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà venerdì 20 agosto 2021 alle ore 21,00 l’iniziativa “Concerto tra le gole”. L’appuntamento è al Santuario Madonna del Furi a Cinisi che sorge a 400 metri s.l.m., incastonato nella suggestiva e panoramica vallata del torrente omonimo, le cui prime notizie risalgono al 1616 tratte da un manoscritto redatto da un anomimo monaco benedettino. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con il Comune di Cinisi. Email: segreteria@bcsicilia.it - Facebook: BCsicilia - Twitter: BCsicilia.

Dopo la presentazione di P. Antonino Ortoleva, Rettore del Santuario, di Franco Biundo, Presidente BCsicilia Sede di Cinisi, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, si terrà il Concerto per voce e pianoforte a cura di Irene Ientile mezzosoprano e Ornella Cerniglia al pianoforte.

Irene Ientile (mezzosoprano) ha studiato tecnica vocale e canto classico con Claudia Carbi, Claudio Cavina e Francesca Martino, improvvisazione vocale con Antonella Talamonti. Ha inoltre seguito masterclass con Michael Aspinall, Gabriella Costa, Faye Nepon, Stefano Albarello, Alberto Turco e altri.

Ha condotto in parallelo studi accademici in ambito musicologico e ha approfondito la teoria e la pratica della didattica della voce. Il suo percorso si caratterizza per l’eterogeneità degli interessi musicali, dal repertorio vocale medievale, rinascimentale e barocco alla liederistica tedesca, dalla musica del Novecento al repertorio contemporaneo, dalla musica di tradizione orale all'improvvisazione vocale. Ha interpretato prime esecuzioni di vari compositori contemporanei tra cui Marco Lenzi, Armando Gagliano e Marco Spagnolo. Ha tenuto concerti per il Comune di Palermo, per l’Università degli Studi di Palermo, per gli Amici della Musica di Palermo, Cefalù e di Trapani.

