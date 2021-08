Concerti a Ustica, il clavicembalo di Cinzia Guarino nella chiesetta di San Ferdinando Re

La clavicembalista, pianista e organista Cinzia Guarino, fondatrice dell’Arianna Art Ensemble insieme a Paolo Rigano, sarà in concerto da solista a Ustica, il prossimo 5 agosto, alle 21.30, presso la chiesa San Ferdinando Re con un repertorio interamente dedicato all’organo.

La Guarino suonerà su uno strumento che, costruito da Giuseppe Lugaro Andronico nel 1867 e stato restaurato nel 2012 da Francesco Oliveri. Il concerto è organizzato dall'associazione MusicaMente di Palermo in collaborazione con il Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica.

Cinzia Guarino, nata a Palermo, si è diplomata in pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “V.Bellini” della sua città, sotto la guida del Maestro Leandro Palacino e inclavicembalo sotto la guida del Maestro Basilio Timpanaro e consegue successivamente la laurea in Biennio di Clavicembalo sempre presso il Dipartimento di musica antica di Palermo.

Frequentai corsi di approfondimento e perfezionamento con specialisti nell’interpretazione della musica antica e barocca e collabora con Ottavio Dantone, Dmitry Sinkovsky, Gemma Bertagnolli , Riccardo Minasi, Enrico Onofri,Ignazio Schifani, Elena Russo. E’ laureata al DAMS di Bologna.

E’ vincitrice di numerosi premiin prestigiose competizioni. Una fiorente attività concertistica la porta ad esibirsi per importanti associazioni e stagioni concertistiche italiane e straniere : Ravenna Festival, Rovigo Cello City,Festival internazionale di Malta, Trigonale Festival in Austria, Bir Miftuh Festival a La Valletta,Festival “Suoni del Mediterraneo” di Moncalieri , Victoria International Arts di Gozo (Malta)presso la Basilica di st. John a Gozo, Galerie Découverte di Parigi, Festival Suona Francese,Teatro di Udine, Unione Musicale Torino, Teatro Regio di Parma, Teatro Rossini per gli Amici della musica di Pesaro, le X Giornate di Brescia, Amici della Musica dell’Aquila,Festival “Les incontres baroques” a Neuwiller in Alsazia, Festival “Nuove Settimane Barocche diBrescia” , Festival “L’Invenzione e l’armonia” a Mantova, stagione della Società Aquilana dei Concerti, stagione Antonio il Verso di Palermo, Associazione Le Masque a Strasburgo, stagione Canone Inverso a Milano, stagione degli Amici della Musica di Palermo, Trapani, Messina, Associazione Musicale Etnea, Castelfranco Veneto per la Stagione Antiruggine , Fondazione Erice Arte, Fondazione Luigi Bon, Ass. Filarmonica Eliodoro Sollima, Amici della Musica,Salvatore Cicero .Presidente dell’Associazione MusicaMente, da 14 anni organizza il Festival Internazionale di Musica Antica e gli Stages di Musica Barocca a Gratteri e una stagione di musica barocca a Palermo, giunta alla XI edizione. Tra le produzioni discografiche : con Giovanni Sollima ha recentemente inciso, in prima registrazione moderna, le Sonate e le Sinfonie per violoncello e b.c. di Giovanni Battista Costanzi per l’etichetta discografica Glossa.

Nel 2020 incide per Almendra il cd "Cimbalu d'amuri" e in prossima uscita nel 2021 due cd “Fasch e Telemann” e “Corrispondenze” con l’Ensemble Arianna Art , e un altro da organista con il Consort di Dulciane Antonio Il Verso.

Programma

Antonio Valente (1520-1581), Lo Ballo dell’Intorcia

Anonimo, Capona Palermitana

Gaspar Sanz (1640-1710), Canario

G. Pasquini (1637-1710), Follia

Alessandro Scarlatti (1649-1725), Toccata Nona

Santiago de Murcia (1673-1739), Fandango

Domenico Scarlatti (1685-1757), Sonata K 32 Aria, Sonata K 517, Sonata k 141

Domenico Paradisi (1707-1791), Toccata in la maggiore

Anonimo, Tarantella Cimbalu d’amuri

J. S. Bach Toccata in e min bwv 914

