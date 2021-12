Dal valzer di Strauss ai grandi classici per violino e orchestra: il concerto di Capodanno al Politeama

€ 50 per la platea, € 40 per i palchi e € 30 per l'anfiteatro,

Prezzo € 50 per la platea, € 40 per i palchi e € 30 per l'anfiteatro,

Una grande festa della musica sarà il saluto di benvenuto all’anno 2022 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Sabato 1 gennaio (ore 18.00) lo straordinario direttore Neil Thomson leverà la bacchetta per dare vita al tradizionale Concerto di Capodanno che vedrà protagonista un altro dei più celebri interpreti della scena internazionale, il violinista Stefan Milenkovich.

Di grande raffinatezza il programma proposto al Politeama Garibaldi per questa occasione speciale. In apertura l’ouverture Die leichte Cavallerie (Cavalleria leggera) di Franz von Suppé, cui seguiranno l’Introduzione e Rondò capriccioso per violino e orchestra, op. 28 di Camille Saint-Saëns, il Kaiser-Walzer op. 437 di Johann Strauss figlio e la Fantasia sui temi della Carmen op. 25 per violino e orchestra di Pablo de Sarasate. Ancora Johann Strauss figlio con Champagner-Polka (Polka dello champagne) op. 211 e, cambiando registro stilistico e epoca, si passa ai Tre preludi di George Gershwin (arrangiamento per violino e archi di Vladimir Korac), cui seguiranno Bohemian Rhapsody di Freddy Mercury (arrangiamento per violino e archi di Stefano Cabrera) e Gold und Silber (Oro e Argento), valzer op. 79 di Franz Lehár. Chiusura travolgente con i celeberrimi An der schönen blauen Donau (Sul bel Danubio blu), valzer op. 314, e Tritsch-Tratsch-Polka, op. 214 di Johann Strauss figlio.

Musiche straordinarie per interpreti di acclarata fama. Attuale Direttore Artistico e Direttore Principale della brasiliana Philharmonic Orchestra of Goiás, il maestro londinese Neil Thomson - che si è formato con artisti del calibro di Ozawa, Sanderling, Bernstein - ha diretto le più importanti orchestre del mondo e i più rinomati solisti. Oltre all'intensa attività sinfonica, si è specializzato nella direzione di colonne sonore dal vivo. Infatti nel 2013, alla Royal Albert Hall di Londra, ha diretto la première della colonna sonora (recentemente ricostruita) del film cult ‘Singin in the Rain’; sempre dal vivo è stato direttore di capolavori come 'Psycho', 'Vertigo', 'Casablanca', 'Il mago di Oz', 'Fantasia', 'Amadeus', 'Titanic' e molti altri titoli. Abile comunicatore ha grande fama come docente e svolge attività didattica nei più grandi centri di formazione europei.

Ex enfant-prodige, Stefan Milenkovich comincia lo studio del violino a soli tre anni nella nativa Belgrado e il suo precoce talento lo porta alla sua prima apparizione con l'orchestra, come solista all'età di sei anni. Da qui una prodigiosa carriera che lo vede impegnato come solista all'età di 10 anni in un concerto natalizio a Washington alla presenza del presidente Ronald Reagan; a 11 anni suona per il presidente Mikhail Gorbaciov e quattordicenne per Papa Giovanni Paolo II. Vincitore dei più prestigiosi concorsi internazionali (tra cui il “Paganini” di Genova, lo "Yehudi Menuhin" in Gran Bretagna, il "Queen Elizabeth" di Bruxelles, per citarne solo alcuni), Milenkovich ha suonato con i direttori più celebri tra i quali Maazel, Oren, Lu Jia, Shambadal, Fedoseyev, Sir Neville Marriner. Profonde un grande impegnato nelle cause umanitarie e anche lui gode di straordinaria fama come docente. Suona un Guadagnini del 1783.

Dopo il Concerto di Capodanno, la festa natalizia della musica al Politeama continua con la presenza del celeberrimo Uto Ughi, diretto dalla nota direttrice americana Nicole Paiement in tre concerti previsti venerdì 7 gennaio alle ore 21, sabato 8 gennaio alle ore 17.30 e in replica fuori abbonamento domenica 9 alle ore 18.00.

Biglietti in vendita al botteghino del Politeama Garibaldi, aperto da lunedì a sabato dalle ore 9 alle ore 13 e un'ora e mezza prima del concerto oppure online su Vivaticket al costo di € 50 per la platea, € 40 per i palchi e € 30 per l'anfiteatro, con riduzioni per gli under 30, gli abbonati alla stagione 2021/2022 e per i diversamente abili con necessità di accompagnatore. Per ulteriori informazioni, contattare il botteghino del Politeama (tel.: 091 6072532/533 - mail: biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it)

In ottemperanza all'ultimo decreto del Governo sulle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore dal 6 dicembre, per partecipare ai concerti occorrerà essere in possesso del super green pass e indossare per tutta la durata dei concerti la mascherina FFP2.