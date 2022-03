Concerto solidale per l'Ucraina, musica e beneficenza alla parrocchia Mater Ecclesiae

Il popolo ucraino ha bisogno di aiuto. Ail (Associazione nazionale contro leucemie, linfomi e mielomi), guidata dal presidente Pino Toro, apre le porte ai pazienti con tumore del sangue e offre accoglienza, assistenza e cure mediche ai profughi affetti da patologie ematologiche e le loro famiglie. E lo fa con il contributo di tutti i cittadini, con una raccolta di fondi destinata ai pazienti oncoematologici ucraini e con iniziative di sensibilizzazione alla donazione.

Domenica 20 marzo, alle 18, nella parrocchia Mater Ecclesiae, piazza San Marino (viale Francia) a Palermo, l’associazione Ail Palermo-Trapani organizza il concerto “Aria di libertà” del coro Cantate Omnes, diretto da Gianfranco Giordano, per promuovere la raccolta solidale. Si esibiranno Maria Antonietta Lo Cicero al piano, Giorgio Di Peri alle percussioni, la soprano Lina Parisi, il baritono Arnaldo Orlando. Saranno eseguite musiche di Faurè, Chilcott, Morricone.

"Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento musicale solidale - afferma il presidente di Ail nazionale e di Ail Palermo-Trapani, Pino Toro -. La nostra associazione sta portando avanti una raccolta fondi destinata ai pazienti ucraini in cura e rimasti in patria che in questo momento di assoluta emergenza e disperazione hanno difficoltà a ricevere le terapie essenziali di cui necessitano. Serve il contributo di tutti".