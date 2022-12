Alla Galleria delle Vittorie il concerto al pianoforte di Arturo Li Pira

Note contemporanee, blues e rock in una chiave totalmente diversa. Una serata, in programma dalle 20 alle 23, durante la quale Arturo Li Pira ci regalerà un’esibizione piena di emozione.

Un pianoforte, quello con il quale entrerà in connessione questo giovane “artista non convenzionale” per il quale la musica è emozione e ogni nota si presenta ricca di sentimenti, come quello che appartiene a un ricordo, a un viaggio ancora da fare o a un amore vissuto o da vivere.