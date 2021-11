Trio Mulè, al parco astronomico Gal Hassin di Isnello il concerto di Amici della musica

Prosegue la stagione concertistica autunnale degli Amici della musica di Cefalù “Salvatore Cicero”, in programma fino al 28 dicembre in due luoghi d'eccezione, il Museo Mandralisca di Cefalù e il Centro internazionale per le scienze astronomiche Gal Hassin di Isnello.

Al Parco astronomico Gal Hassin di Isnello sabato 27 novembre alle 18.30 il Trio Mulè, costituito nel 2017 da tre musiciste siciliane, Giusy Cascio al pianoforte, Mariangela Lampasona al violino e Sabrina Colajanni al violoncello, con l’obiettivo di interpretare un vasto repertorio musicale che spazia dal periodo classico a quello contemporaneo. Per questo concerto verrà proposto un programma tutto di composizioni di autori siciliani contemporanei, trascritte (anche dagli stessi autori) per il Trio: si aprirà con una pagina considerata il capolavoro giovanile del compositore siciliano Giuseppe Mulè (da cui lo stesso Trio prende il nome), ovvero il Largo, cui seguiranno brani di Giacomo Cuticchio, Ruggiero Mascellino e Nunzio Ortolano.

La stagione è realizzata con il contributo della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo, con il patrocinio del Comune di Cefalù, e in collaborazione con la Regione Puglia, la Pro Loco di Cefalù, il Cinema Di Francesca, la Fondazione Mandralisca e il Centro Astronomico Gal Hassin di Isnello. L’ingresso a pagamento, con un contributo di 8 euro e 5 euro ad eccezione del concerto del 28/12 che prevede l’ingresso gratuito sino ad esaurimento posti.