Concerti di primavera a Cefalù: Amici della musica di Cefalù in omaggio a Salvatore Cicero

Nell’anno in cui ricorre il quarantesimo anniversario della prematura scomparsa del violinista Salvatore Cicero (11 agosto 1940 - 3 agosto 1982) riconosciuto tra i principali protagonisti della scena musicale e culturale della Sicilia degli anni sessanta e settanta, cui l’Associazione Amici della musica di Cefalù è intitolata, si è voluto dedicare l’intera stagione concertistica 2022 all’illustre musicista cefaludese.

Ad aprire la stagione il ciclo dei Concerti di Primavera, cinque appuntamenti dal 13 marzo al 29 maggio, in luoghi di eccezione quali il Museo Mandralisca di Cefalù, il Centro internazionale per le scienze astronomiche Gal Hassin di Isnello e l’Oratorio Santa Cita di Palermo.

Ha emozionato e commosso un pubblico assai numeroso - facendo registrare il tutto esaurito - presso lo splendido Oratorio palermitano il concerto che Fabio Biondi ha dedicato al suo Maestro, evento tenutosi il 13 marzo organizzato in collaborazione con l’associazione Musicamente. Il prestigioso violinista e direttore d’orchestra palermitano, fondatore dell’ensemble di fama internazionale Europa Galante, ha magistralmente intrepretato pagine del compositore svedese Roman, insieme alla Sonata in la minore BWV 1003 e alla Partita in re minore per violino solo BWV 1004 di Johann Sebastian Bach, suonando il violino Gennaro Gagliano (1766) del suo Maestro, messo a disposizione dalla famiglia Cicero.

Domenica 3 aprile alle 18.30 sarà il Museo Mandralisca di Cefalù ad ospitare il concerto di Anna-Liisa Eller, interprete di eccezionale grazia e bravura che saprà incantare il pubblico con il suono magico del kannel, una cetra orizzontale, strumento fra i più rappresentativi della musica popolare estone le cui origini risultano incerte. Ma è evidente la somiglianza con il salterio, strumento a corde pizzicate dell’antico medio oriente, che nella sua versione medievale europea, con l’applicazione della tastiera, è da considerarsi il diretto progenitore del clavicembalo. Riconosciuta come una delle più grandi interpreti di kannel, Anna-Liisa Eller eseguirà un’ampia e accurata scelta di brani, dall’Ars nova francese trecentesca di Guillaume de Machaut alla musica contemporanea di Helena Tulve, passando per William Byrd, John Dowland, Kapsberger, Louis Couperin, Rameau.

Domenica 10 aprile 2022, sempre nel suggestivo salone della pinacoteca del Museo Mandralisca, sarà la volta del Trio Albatros, ensemble formato da Francesco Parrino al violino, Stefano Parrino al flauto e Dario Bonuccelli al pianoforte. Attivo sulla scena concertistica nazionale ed internazionale dal 1990, e affermatosi sia per la particolarità dell’organico e la raffinatezza del repertorio sia per l’alto livello delle sue interpretazioni, il trio presenterà un programma di autori del novecento e di compositori contemporanei con opere di Gaubert, Martinu, Bonis, Rota e Abate.

Si prosegue sabato 7 maggio al Gal Hassin di Isnello, nel cuore delle Madonie, con il Duo formato da Enzo Toscano al clarinetto e Anna Maria Morici al pianoforte, che proporranno un programma in cui spiccano i Phantasiestücke op. 73 di Schumann e la Sonata per clarinetto e pianoforte di Francis Poulenc, commissionata al compositore francese, non molto tempo prima della sua scomparsa, dal celebre clarinettista Benny Goodman.

Si torna al Museo Mandralisca di Cefalù per l’ultimo appuntamento, domenica 29 maggio sempre alle 18.30, per un concerto dal titolo “Chitarra e Archi: le passioni di un soldato napoleonico. I quartetti di François de Fossa”, con Dario Macaluso e Luca Scalisi alle chitarre, Antonello Mameli al violino e Carmelo Nicotra al violoncello. Sarà l’occasione per poter ascoltare i Quartetti nn. 1 e 2 dell’op. 19, scritti dal soldato e compositore francese François de Fossa (1775 - 1849) appositamente per questo organico assai originale.

La stagione è realizzata con il contributo della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo, il patrocinio del Comune di Cefalù, e in collaborazione con la Fondazione Mandralisca, il Centro Astronomico Gal Hassin di Isnello, la Pro Loco di Cefalù, il Cinema Di Francesca e Curva Minore. L’ingresso a pagamento, con un contributo di 8 euro intero, 5 euro ridotto.